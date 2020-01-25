Кабмин создал рабочую группу по сотрудничеству с Deutsche Bahn

Подписание соглашения с немецким ж\д оператором запланировано на февраль.

Правительство создало рабочую группу для обсуждения деталей сотрудничества с немецким железнодорожным оператором Deutsche Bahn. Об этом сообщается на сайте Кабинета министров.

В состав рабочей группы вошли представители "Укрзализныци", транспортного комитета Верховной Рады, ключевых бизнес-ассоциаций, профсоюзов и Министерства инфраструктуры.

Ожидается, что в ближайшее время на заседании парламентского транспортного комитета с приглашением всех заинтересованных сторон обсудят будущее сотрудничество "Укрзализныци" и немецкого оператора.

Также переговоры о сотрудничестве продолжаются между сторонами.

"Больше подробностей станет известно в начале февраля, когда украинская сторона подпишет с немецкой компанией соглашение о стратегическом партнерстве", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Кабмине отметили, что УЗ останется под полным контролем государства, а сотрудничество с Deutsche Bahn поможет защитить интересы работников УЗ и создать современную, комфортную и безопасную дорогу.

Напомним, 22 января Мининфраструктуры и немецкий Deutsche Bahn подписали меморандум о сотрудничестве. Во время ланча в рамках Всемирного экономического форума премьер-министр Украины Алексей Гончарук, заявил, что "Укрзализныцю" отдадут в управление немецкой компании на 10 лет.

Однако Deutsche Bahn опроверг эту информацию. Представители компании сообщили, что будут консультировать и поддерживать "Укрзализныцю" в предпринимательских и технических вопросах.