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Директором Одесского припортового завода стал собственник ресторана "Два гуся"

В 2019 году Синица также баллотировался в Раду по одномандатному округу как член ВО "Свобода".

Директором Одесского припортового завода стал собственник ресторана "Два гуся"
Фото: daily.rbc.ua

Кабинет министров назначил исполняющим обязанности председателя правления ПАО "Одесский припортовый завод" Николая Синицу.

Об этом сообщается на сайте правительства.

Как передает "БизнесЦензор", в последние несколько лет Синица занимал должность и.о. директора ГП "Украинское государственное аэрогеодезическое предприятие".

Согласно его электронной декларации о доходах, Синица - бенефициарный собственник ООО "Квандрант", ООО "Тандем-Д", ООО "Теско-Сервис", ООО "КВТ", а также владеет торговой маркой "Два Гуся". На сайте одноименной сети ресторанов Синица также указан главой правления.

В 2019 году Синица баллотировался в Верховную Раду по одномандатному округу как член политической партии "Свобода".

Напомним, с декабря 2016 года должность врио предправления-директора ПАО "Одесский припортовый завод" занимал Сергей Назаренко.

ОПЗ в последние годы работающий преимущественно по давальческой схеме, в 2019 году увеличил выпуск карбамида на 82,1% - до 324,6 тыс. тонн, но сократил производство аммиака в 4,7 раза - до 29,9 тыс. тонн.

ОПЗ выпускает химическую продукцию, а также занимается перевалкой химпродукции на морской транспорт. Государству в лице ФГИ принадлежит 99,5667% акций ОПЗ, 0,0021% - ООО "Конкорд Капитал", другим акционерам-физлицам - 0,4312%.

Предприятие простаивало с конца апреля 2018 года. Осенью прошлого года Кабмин сделал шаг к приватизации ОПЗ.

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