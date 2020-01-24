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Бюджет Пенсионного фонда приблизился к 450 млрд гривен

Дыра, которую приходится закрывать из бюджета, - 172 млрд гривен.

Бюджет Пенсионного фонда приблизился к 450 млрд гривен
Фото: kmu.gov.ua

На сегодняшнем заседании Кабинета министров, правительство утвердило бюджет Пенсионного фонда Украины на 2020 год. Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра Алексея Гончарука.

По данным Министерства социальной политики, общий объем доходной части бюджета ПФ составит 448,612 млрд гривен.

Больше трети этой суммы возьмут из государственного бюджета. "Объем ассигнований на финансирование пенсионных программ составляет 172 576,3 млн грн.", - говорится в заявлении премьера.

Гончарук также обратил внимание, что бюджет ПФУ на 2020-й год является сбалансированным.

В 2019 году бюджет Пенсионного фонда составлял около 400 млрд гривен.

Напомним, в августе 2019 года Пенсионный фонд начал оцифровку бумажных пенсионных дел в рамках проекта "Е-пенсия", который предусматривает электронные услуги фонда и создание специального мобильного приложения.

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