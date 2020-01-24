Зеленский встретился с премьером Израиля Нетаньяху

Зеленский рассказал три истории об украинцах, которые боролись против нацизма во времена Второй мировой, в том числе и историю своей семьи.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Трансляцию встречи обнародовали в Facebook ОПУ.

"Для меня высокая честь видеть вас здесь как гостя... Мы встретились с вами, чтобы обсудить усиление и углубление наших взаимоотношений. Мы обсудим сотрудничество в сфере IT и туризма, мы обсудим, как мы можем вместе противостоять против посягающих сил и режимов", – сообщил Нетаньяху.

"Я хотел бы вам сказать откровенно, это честь – представлять украинский народ и почитать память жертв Холокоста. Украинский народ как никто понимает трагедию и большое количество потерянных жизней, украинских евреев... ", – заявил Зеленский.

Украинский президент зачитал письмо, адресованное всем евреям по поводу трагедии Холокоста. Он рассказал три истории про Холокост и Вторую мировую войну.

В них говорилось о пережитых трагедиях еврейский семей на территории Украины. В первой говорилось о заведующей садика в Крыму, которая прятала еврейских детей и выдавала их за крымских татар. Она оформляла им поддельные документы, чтобы сохранить их жизни. Сейде Арифова спасла 88 детей.

Вторая история о пленном концлагеря, который отказался от досрочного освобождения.

"Если я не буду тут, кто поможет этим людям пройти все страдания? Они отойдут в вечность со своими грехами в глубоком разочаровании, что сопроводит их в ад", – говорил он в письме, написанном своим шестерым детям, которые ждали его дома.

Это был украинский священник греко-католической церкви, который выдал евреем около 600 метрик о крещении, за что его сослали в концлагерь. Его звали Омелян Ковч.

"Твоя национальность, религия, возраст, пол, теряют значение, если есть доброе сердце, которое противостоит злу", - сказал украинский президент.

Третья история – о семье, где было четыре брата. Трое из них стали жертвами Холокоста и были расстреляны оккупантами, которые ворвались в Украину. Остался один брат, который был на фронте и вернулся живым, сделав вклад в победу над нацизмом.

"Через два года после войны у него родился сын, затем родился внук. Этот внук стал президентом, который сейчас стоит перед вами, господин премьер", – рассказал свою историю Зеленский.

Напомним, 23 января Зеленский отказался от участия в форуме вместе с украинской делегацией, отдав свое право на его посещение людям, пережившим Холокост, которым не хватило мест.

Вместо участия в церемонии с Путиным Зеленский помолился у Стены плача. Позже стало известно, что в ходе рабочего визита в Израиль 24 января президент Владимир Зеленский проведет встречи с президентом Реувеном Ривлиным и премьером Биньямином Нетаньяху.