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Кабмин закрыл просветительский проект "Я маю право"

Новые власти не оценили инициативу своих предшественников.

Кабмин закрыл просветительский проект "Я маю право"
Фото: pravo.minjust.gov.ua

Кабинет министров закрыл правопровестительский проект "Я маю право", начатый в 2017 году предыдущим правительством. В июле прошлого года его продлили до конца 2022 года.

Об этом говорится в распоряжении №28 от 15 января.

Кабмин признал утратившими силу три распоряжения кабинета Владимира Гройсмана, связанных с этим проектом.

Общенациональный проект "Я маю право" реализовывало Министерство юстиции при поддержке USAID, фонда "Возрождение" с целью "повышения юридической грамотности украинцев и формирования новой правовой культуры в обществе". В его рамках были начаты около двадцати кампаний, касающихся защиты прав граждан в разных сферах.

Например, перед выборами были создана серия плакатов и информационных роликов "Гусь идет на выборы".

По оценкам Минюста, в 2017-2019 году проекту удалось охватить больше 15 млн человек по всей территории страны.

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