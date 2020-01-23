Адвокат Порошенко: канадские эксперты подтвердили подлинность голоса Трубы на записях прослушки

Адвокат Петра Порошенко Игорь Головань заявил, что канадские эксперты из организации Forensic Science Services, Inc. подтвердили подлинность "пленок Трубы".

Об этом он сказал на пресс-конференции в четверг.

"Вчера журналисты телеканала «Прямой» опубликовали заключение международной компании, и этот вывод эксперта - с помощью самых передовых методов инструментария, используемых ведущими спецслужбами западных стран и экспертными учреждениями в отношении идентификации голосов и изучения аудио и видео-записей - установил, что все эти опубликованные в сети записи «Трубу прорвало», что там говорит сам Роман Труба. Использовались биометрические методики исследования, при которых не участвует человек в исследовании", - заявил Головань.

Он отметил, что на аудио записаны разговоры об организации политического преследования против Порошенко.

"Мы знаем, что в тех опубликованных клипах речь шла и о других уголовных производствах, на которые осуществлялось, исходя из содержания тех разговоров, незаконное влияние. Там точно установлено, что звучит голос Романа Трубы, и это такой категоричный вывод без оговорок, без каких-либо предостережений", - отметил Головань.

По его словам, голос на записях сравнивали с публичными выступлениями Трубы.

"Для того, чтобы идентифицировать господина Романа Трубу в этих разговорах, использованы были те открытые записи, например, брифинги, которые он делал в должности", - сказала адвокат.

Он также подчеркнул, что анализ идентичности голосов других вероятных участников разговора будет сделан в ближайшее время.

"Там много комментировал [руководитель следственного отдела центрального аппарата ГБР Олег] Корецкий, который тоже предположительно является активным участником тех разговоров, которые были опубликованы. Где, предположительно, идет речь о его участии в организации политических преследований и незаконных действий. А также идет речь о том, что он лично ездил в Офис президента с докладами о том, как он выполняет незаконные действия. Для нас теперь открывается возможность, имея образцы комментариев телеканалам, делать соответствующую экспертизу и идентифицировать и перевести его статус с вероятного на точно установленный", - сказал Головань.

По мнению другого адвоката Порошенко Ильи Новикова, результаты экспертизы свидетельствуют о том, что все производства, начатые ГБР при Романе Трубе, скомпропетированы и должны считаться политически мотивированными.

"Многие будут считать, что после отставки Трубы новые экспертизы и достоверное установление того, что на записи действительно голос Романа Трубы, может иметь только историческое значение. Это не соответствует действительности. Принципиальное юридическое значение имеет тот факт, что Ирина Венедиктова, которая сейчас возглавляет ГБР, принял решение, как говорят музыканты, играть с той же цифры. То есть не была проведена перезагрузка всех производств", - сказал адвокат.

"Решение нового руководства ГБР не проводить проверку по этим обстоятельствам, а продолжать, как будто ничего не происходило, привело к тому, что сегодня, несмотря на то, что руководство сменилось, все эти производства скомпрометированы и должны рассматриваться как политически мотивированные. Это достоверный факт как результат прямых служебных злоупотреблений предыдущего руководства. С каждым днем, в течение которого новое руководство ГБР не принимает мер к тому, чтобы выяснить обстоятельства, а наоборот продолжает действовать в том же русле, все более четкий характер приобретает злоупотребления со стороны нового руководства. Это существенно", - добавил Новиков.