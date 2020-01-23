НАБУ открыло два дела против Трубы по незаконному влиянию на следователей

Расследования также будут по статье о привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности.

Национальное антикоррупционное бюро открыло два уголовных дела против экс-главы Государственного бюро расследований Романа Трубы относительно незаконного влияния на следователей и привлечения заведомо невиновного к уголовной ответственности.

Об этом сообщил адвокат бывшего экс-президента Петра Порошенко Игорь Головань на брифинге.

Головань отметил, что НАБУ отказывалось открывать дела по его ходатайству, соответственно, он подавал в суд, после чего суд обязал бюро расследовать данные факты.

НАБУ будет расследовать возможные преступления Трубы, предусмотренные ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) и ст. 372 (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с фиктивным созданием доказательств обвинения) Уголовного кодекса.

Напомним, раннее Офис генпрокурора открыл уголовное производство в отношении Трубы по статье 343 КК (вмешательство в деятельность работников правоохранительных органов) и статье 387 КК (разглашение данных досудебного следствия).