Президент Владимир Зеленский посетил Украинский дом в Давосе, многоформатное пространство которого в этом году стало крупнейшим за всю свою историю.
Об этом информирует пресс-служба главы государства.
"Это - хорошая возможность для Украины продемонстрировать свое лицо. Мы хотим изменить Украину, но мы можем это сделать только с вашей большой помощью и поддержкой", - отметил президент, обращаясь к представителям бизнеса, которые собрались в Украинском доме.
Глава государства посмотрел видеоролик, авторы которого призвали инвестировать в украинскую экономику.
"Замечательный ролик. Спасибо за продвижение нашей страны в мире", - сказал Владимир Зеленский.
Мультиформатный хаб Ukraine House Davos функционирует уже третий раз в рамках Всемирного экономического форума и демонстрирует мировым лидерам бизнеса Украины и ее экономику, которая быстро растет, отметили в пресс-службе Зеленского.