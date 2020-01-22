Мультиформатный хаб Ukraine House Davos третий раз функционирует в рамках Всемирного экономического форума.

Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский посетил Украинский дом в Давосе, многоформатное пространство которого в этом году стало крупнейшим за всю свою историю.

Об этом информирует пресс-служба главы государства.

"Это - хорошая возможность для Украины продемонстрировать свое лицо. Мы хотим изменить Украину, но мы можем это сделать только с вашей большой помощью и поддержкой", - отметил президент, обращаясь к представителям бизнеса, которые собрались в Украинском доме.

Глава государства посмотрел видеоролик, авторы которого призвали инвестировать в украинскую экономику.

"Замечательный ролик. Спасибо за продвижение нашей страны в мире", - сказал Владимир Зеленский.

Мультиформатный хаб Ukraine House Davos функционирует уже третий раз в рамках Всемирного экономического форума и демонстрирует мировым лидерам бизнеса Украины и ее экономику, которая быстро растет, отметили в пресс-службе Зеленского.