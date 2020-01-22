Зеленский: "Что должен сделать ЕС для Украины? Просто взять Украину в ЕС"

Президент Владимир Зеленский во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе подтвердил, что видит будущее Украины в Европейском Союзе.

"Мы видим свое будущее в Европейском Союзе. Что должен сделать Европейский Союз для Украины? Просто взять Украину в Европейский Союз", - сказал Зеленский.

При этом он подчеркнул, что желание Украины должно совпадать с желанием Европейского Союза.

"Многие страны в Европейском Союзе нас поддерживают и видят будущее Украины рядом с собой как полноправного партнера. Но некоторые страны тоже должны хотеть привлечь Украину в ЕС. Вопрос даже не в том, когда мы будем в Европейском Союзе. Вопрос в том, какой статус будет у Украины в Европейском Союзе, каким будет отношение к нашей стране. Отношение как к равноправному игроку, к стране, которую уважают, на которую не смотрят свысока?" - сказал президент.

Он также пошутил, что сейчас для этого очень удобный момент - "когда одна страна сделала exit, может, пришло время сделать enter".

Напомним, бывший министр иностранных дел Павел Климкин считает, что вступление Украины в Евросоюз возможно в лучшем случае в 2035 году.

Бывший президент Петр Порошенко говорил, что переговоры о вступлении могут начаться в 2023 году.