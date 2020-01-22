В прошлом году в Крыму зафиксировано 335 политических арестов, - член Меджлиса

Из этих арестов, 43 - по новым уголовным делам.

В оккупированном Крыму в течение 2019 года зафиксировано 335 политически мотивированных арестов, из них 43 - по новым уголовным делам. Об этом сообщил на брифинге член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев, передает "Укринформ".

“За 2019 год Крымскотатарским ресурсным центром было зафиксировано 86 обысков, 157 задержаний, 194 допроса, опроса и беседы, 335 случаев ареста, из которых 43 - по новым уголовным делам, в том числе, два - заочно”, - сообщил Бариев.

Как отметил член Меджлиса, было зафиксировано 33 приговора, вынесенных в отношении крымских политзаключённых и 252 решения о продлении содержания под стражей.

По словам Бариева, Крымскотатарскому ресурсному центру известно о 578 случаях нарушения права крымчан на справедливый суд.

Напомним, раннее Крымский правозащитник Юнус Машарипов, обвиняемый ФСБ России якобы в незаконном изготовлении и хранении взрывчатых веществ, на заседании подконтрольного РФ Ялтинского суда заявил о применении к нему пыток.

Он сказал, что сотрудники ФСБ пытали его током, открытым огнем, издеваясь над ним, выбивая признательные показания. Потом они взяли генетический материал, никак не оформив это процессуально. И потом генетический материал оказался на взрывчатке.