Зеленский прилетел в Швейцарию на Давосский форум

Президент Украины выступит на форуме и встретится с мировыми лидерами.

Президент Владимир Зеленский прилетел в Швейцарию на Всемирный экономический форум в Давосе.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Президент примет участие в ежегодном заседании ювилейного 50-го Давосского форума, выступит на нем, а также встретится с лидерами ряда иностранных государств, представителями бизнеса и международных финансовых организаций.

Напомним, что 23 января Зеленский уже должен быть в Израиле, где примет участие в памятных мероприятиях в рамках пятого Всемирного форума памяти Холокоста, посвященного 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц.