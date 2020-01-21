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Гончарук взялся за пересмотр зарплат топ-менеджеров и членов набсоветов

"Оплата труда должна быть конкурентной и одновременно справедливой".

Гончарук взялся за пересмотр зарплат топ-менеджеров и членов набсоветов
Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Алексей Гончарук поручил Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства сформулировать предложения относительно пересмотра зарплат топ-менеджеров и членов наблюдательных советов.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

"Оплата труда должна быть конкурентной и одновременно справедливой", - отметил премьер на совещании с представителями государственных предприятий.

На совещании также шла речь о продаже непрофильных активов государственных компаний, которые не приносят прибыли и создают предпосылки для коррупции.

"Их продажа позволит повысить эффективность предприятий государственного сектора. Сейчас к таким активам относятся конюшни, свинофермы и другие. Они мешают компаниям работать, не приносят доходов и создают предпосылки для коррупции. Мы ликвидируем эти коррупционные риски", - сказал Гончарук.

В ходе совещания Гончарук также поручил Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства завершить работу и финализировать предложения по подготовке государственных заказов на предприятия.

По словам премьер-министра, Фонд государственного имущества должен способствовать привлечению инвестиций путем продажи частным инвесторам тех объектов, которые являются убыточными и нестратегическими для страны.

Он также подчеркнул, что с 1 февраля будет запущена программа доступного кредитования под 5-9% для людей на открытие собственного дела.

Напомним, президент Владимир Зеленский объязал премьер-министра Алексею Гончарука разработать новую концепцию зарплат всех министерств и их замов "с пониманием, где мы живем". Эти зарплаты, по словам президента, должны быть "нормальными, на которые можно жить, в соответствии с их статусом".

Кабинет министров пообещал ежемесячно публиковать в открытом доступе зарплаты министров и их заместителей. Также в 2020 году правительство намерено инициировать зарплатную реформу в госслужбе.

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