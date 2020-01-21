Определились финалисты конкурса на пост главы Госэтнополитики, лидирует Юраш

Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы во вторник, 21 января, определила финалистов повторного конкурса на занятие должности главы Государственного агентства этнополитики и свободы слова.

Как сообщает корреспондентка LB.ua, больше всех баллов по результатам собеседования набрал Андрей Юраш, глава Департамента по делам религий и национальностей в бывшем Министерстве культуры.

Вместе с ним в финал прошли бывший глава Государственного комитета в делах национальностей и религий Юрий Решетников, доцент Киево-Могилянской академии Елена Богдан и преподаватель Киевской духовной академии УПЦ МП Сергей Бортник.

Фото: Наталья Шимкив

Одним из членов конкурсной комиссии был лидер партии "Слуга народа", депутат Верховной Рады Александр Корниенко, который задавал вопросы кандидатам о навыках стрессоустойчивости и решении вопроса Стамбульской конвенции.

В комментарии LB.ua депутат объяснил, что вопрос о Стамбульской конвенции ему ставят регулярно. "У нас есть много либеральных депутатов, вместе с тем есть младший господин Юраш [сын Андрея Юраша], с движением «Ценности. Семья. Достоинство». Я придерживаюсь той философии, которую президент предложил в новогоднем обращении, что нам нужно искать, как объединиться", - сказал он.

Также на конкурс в качестве посетителя пришла депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук. "Вы видите, что конкурс проводят во второй раз. То, что касается национальных сообществ, этносообществ или религиозных организаций, может быть сегодня использовано как инструмент борьбы за политическое влияние. Есть много вопросов, которые нужно решить, потому что если комиссия, которая предметно изучает кандидата, не имеет никакого влияния и ее выводы являются рекомендательными, то для чего создавать такие комиссии, если все равно решение принимает премьер-министр", - сказала она.

Комиссия не принимает решение, кто будет главой Госслужбы по вопросам этнополитики и свободы совести. Кандидатов ждет собеседование с министром культуры, молодежи и спорта Владимиром Бородянским. Конечное решение будет зависеть от премьер-министра Алексея Гончарукв.

Дату проведения собеседования огласят позже.

Напомним, что конкурс на должность главы Госэтнополитики проводится повторно. Первый, объявленный в сентябре, закончился безрезультатно. Его "обнулили", выставив Андрею Юрашу 0,5 балла "за достижение результатов". К следующему этапу - рассмотрению Кабмином - не были допущены ни Юраш, ни его единственный на тот момент конкурент Юрий Решетников.

Госслужба этнополитики была восстановлена Кабмином в июне 2019 года.

Андрей Юраш с 2014 года возглавляет департамент по делам религий и национальностей Минкульта.