Украинская делегация в ПАСЕ решила не ограничиваться темой войны с Россией

Депутат Верховной Рады Елизавета Ясько рассказала об изменениях в позиции новой украинской делегации в Парламентской ассамблеи Совета Европы по сравнению с предыдущим созывом.

"Мы хотим поднимать не только темы, связанные с антироссийскими настроениями. Понятно, что мы будем это делать, это наша национальная позиция. Но для нас важно, чтобы мы говорили и о том, чем живут европейцы", - заявила она в интервью "НВ".

В то же время она подчеркнула, что война на Донбассе и оспаривание полномочий российской делегации останутся на повестке дня украинских делегатов.

"Это является частью нашей деятельности. Но мы не должны этим ограничиваться. Такая европейская платформа, как ПАСЕ - это платформа для нас, где мы можем защищать вопросы Крыма, Донбасса, где мы можем дипломатически бороться против России. Но кроме этого нужно обязательно заниматься европейскими и мировыми вопросами. Мы должны отойти от периферийного понимания внешней политики. Для нас важно быть трендсеттерами. Мы полностью поддерживаем позицию той [предыдущей] делегации. Но мы считаем, что этого недостаточно для развития дипломатических отношений и выстраивания доверия, кооперации на новом уровне", - сказала Ясько.

Депутат подчеркнула, что никакого сотрудничества с делегацией России не будет, но диалог возможен.

"Если в дебатах Россия говорит о неправильных и фейковых нарративах, конечно, мы должны отвечать, вступать в диалог, доносить свою позицию. Но это не значит, что мы должны дружить с ними и забывать, кто агрессор. Правда и международное право на нашей стороне", - сказала Ясько.

Напомним, что украинская делегация проигнорировала осеннюю сессию ПАСЕ в 2019 году в знак протеста против возвращения России права голоса, но в 2020 году продолжит работу.

Ближайшая сессия ПАСЕ запланирована на 27-31 января в Страсбурге (Франция).