Профильный парламентский комитет рекомендовал Раде вернуть делегацию Украины в ПАСЕ

Теперь это решение должны рассматривать на заседание ВР.

Комитет Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентскому сотрудничеству рекомендовал вернуть украинскую делегацию в состав Парламентской ассамблеи Совета Европы. Об этом пишут "Українські новини".

Это постановление внесла глава украинской делегации в ПАСЕ, нардеп от "Слуги народа" Елизавета Ясько. По ее словам, делегация собирается поехать полным составом и вместе с заместителями.

"Целью участия делегации Украины в работе ПАСЕ является недопущение сохранения существующей ситуации в Европе, которая сложилась в результате агрессивной внешней политики России, донесение объективной информации о противозаконных действиях России на оккупированных территориях Украины", – уточнили в агентстве.

Теперь вопрос о возобновлении участия должен рассматриваться на заседании Рады. Ближайшая сессия ПАСЕ запланирована на 27-31 января в Страсбурге (Франция).

Напомним, в конце июня 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию, которая возвращает России право голоса на заседаниях. С 2014 года российская делегация была лишена основных полномочий из-за оккупации украинского Крыма.

В сентябре в Раде сформировали новый состав украинской делегации в ПАСЕ, ее возглавила Ясько. Тем не менее, глава комитета Рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко заявил, что украинская делегация не будет участвовать в ближайшей сессии.

23 сентября украинская делегация ПАСЕ официально отказалась от участия в осенней сессии. Сообщалось, что делегация будет проводить только консультации с партнерами.

В январе 2020 стало известно, что украинская делегация планирует возобновить участие в сессиях Парламентской ассамблеи Совета Европы.