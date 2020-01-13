Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за "кнопкодавство"

За неперсональное голосование ввели штраф до 85 000 гривен.

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения личного голосования народными депутатами на пленарных заседаниях Верховной Рады Украины".

Целью документа является обеспечение надлежащего выполнения нардепами их полномочий в части обязательства персонального голосования, сообщили в пресс-службе Офиса президента.

"Законом вносятся изменения в Уголовный кодекс, закон "О статусе народного депутата" и Регламент Рады", – уточнили в ОПУ.

В частности, вводится уголовная ответственность за умышленное голосование парламентарием на пленарном заседании Верховной Рады вместо другого народного депутата. Это будет наказываться штрафом от 3 до 5 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (51 000 - 85 000 грн).

Закон вступает в силу на следующий день после публикации.

Напомним, 19 декабря Верховная Рада проголосовала за введение штрафа до 85 000 гривен за неперсональное голосование депутатом парламента. За такое решение проголосовал 261 депутат.