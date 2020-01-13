Подрядчика реконструкции Воронцовского дворца в Крыму оштрафовали за его затопление

Летом 2019 года ураган сорвал временную крышу, и комнаты намокли.

Компания "Меандр", которая была подрядчиком реконструкции Воронцовского дворца в Алупке, оштрафована оккупационным властями за повреждение его интерьера в результате затопления.

Как сообщает "Крымский процесс", подконтрольные России крымские суды признали фирму виновной в административном правонарушении по ст.7.13 КоАП РФ (нарушение требований законодательства РФ об охране объектов культурного наследия).

В решении подконтрольного оккупационным властям Верховного суда Крыма говорится, что подрядчик допустил намокание потолка, стен и мебели памятника архитектуры.

В ходе заседания представитель ООО "Меандр" Евгений Соломатин заявил, что ялтинский суд первой инстанции не изучал представленные доказательства, а переписал данные из протокола об административном правонарушении. По словам представителя "Меандра" в случившемся виноваты сложные погодные условия и сотрудники экстренных ведомств, которые не предупреждали об ухудшении погоды.

Соломатин отметил, что после демонтажа старой крыши, рабочие накрыли объект строительной пленкой, которая не выдержала сильных порывов ветра и ливневого дождя. Защитник попросил учесть, что последствия намокания фирмой были устранены.

Заслушав мнение защиты судья Владимир Агин удалился в совещательную комнату и вскоре постановил оставить в силе решение первой инстанции, согласно которого ООО "Меандр" обязано оплатить административный штраф в размере 500 тыс. рублей (около 195 тыс. гривен).

Воронцовский дворец в Алупке пострадал от непогоды в начале июня 2019 года. Тогда ураганный ветер сорвал временную крышу, в результате чего ливень затопил комнаты на первом и втором этаже.

Воронцовский дворец является памятником культурного наследия Украины национального значения. С 1956 года во дворце находится музей. При Воронцовском дворце находится парк – памятник садово-паркового искусства.