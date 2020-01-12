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Украина откроет почетное консульство в Филадельфии

Город является одним из крупнейших центров украинской общины Америки.

Украина откроет почетное консульство в Филадельфии
Украина открыла почетное консульство в Филадельфии
Фото: https://www.facebook.com/ukr.embassy.usa

В посольстве Украины в США 11 января подписали соглашение о создании почетного консульства Украины в Филадельфии. Об этом говорится на странице посольства в фейсбук.

"Мы делаем все, чтобы становиться ближе и эффективнее для украинцев, проживающих или находящихся в Америке, поэтому сегодня подписали соглашение о создании нового почетного консульства Украины, которое открывается в одном из самых крупных городов восточного побережья США, бывшей временной американской столице - городе Филадельфия (штат Пенсильвания). Город также является одним из крупнейших центров украинской общины Америки", - говорится в сообщении.

Обязанности почетного консула будет выполнять Ирина Мазур - общественный деятель, юрист, вице-президент Украинской федерации Америки.

Напомним, в 2016 году Украина открыла почетное консульство в американском Сиэтле.

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