США расширили экономические санкции против Ирана

США расширяют санкции против Ирана, вводя ограничительные меры против ряда секторов иранской экономики, а также производителей железа и стали.

Об этом заявил журналистам министр финансов США Стивен Мнучин, передает "Интерфакс-Украина".

"Первым делом, президент издал указ, дающий право вводить санкции против любого физического лица, которое владеет, работает и торгует, содействует секторам иранской экономики, включая строительство, производство, текстильную отрасль и горнодобывающую", - сказал он.

Мнучин пояснил, что речь идет как о первичных, так и о вторичных санкциях.

"Во-вторых, мы объявляем о 17 особых санкциях против иранских крупнейших производителей железа и стали, трех базирующихся на Сейшельских островах организациях, и одного судна, связанного с транспортировкой продукции", - добавил он.

Напомним, 8 января, президент США пообещал ввести "новые изнурительные санкции против иранского режима" после ракетного обстрела баз войск США. В своем обращении Трамп заявил, что в результате этих ударов люди не пострадали, а нанесенный материальный ущерб был минимальным. Поэтому, по его мнению, на это совсем не обязательно прибегать к военной силе против Ирана.

В июне прошлого года США объявили новых санкциях в отношении Ирана. Ограничения коснулись предприятий нефтехимического комплекса страны, в том числе, крупнейшего нефтехимического холдинга за финансовую поддержку Корпуса стражей исламской революции. Иран назвал новые санкции США "экономическим терроризмом".