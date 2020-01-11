​The Times: Меган Маркл заключила контракт с Disney

Герцогиня начала озвучивать мультфильмы в обмен на пожертвования.

Герцогиня Сассекская Меган Маркл, супруга британского принца Гарри, заключила контракт с Disney, в рамках которого будет озвучивать мультипликационных персонажей.

Об этом сообщила в субботу британская газета The Times.

В обмен на закадровый дубляж американская киностудия должна будет перечислить деньги организации "Слоны без границ" (Elephants Without Borders), которая занимается защитой животных от браконьеров в Африке.

Первую роль, уточняет Daily Mail, Маркл записала перед шестинедельной поездкой в Канаду в конце прошлого года.

Информация о контракте появилась после того, как принц Гарри и Маркл объявили о решении отойти от королевских дел и стать финансово независимыми.

Напомним, что до женитьбы с Гарри в 2018 году Меган Маркл работала актрисой. Самая известная роль - адвокат Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры" (Suits).

В конце 2019 года Гарри и Меган устранились от исполнения своих рождественских королевских обязанностей и вместе с маленьким сыном Арчи уехали в канадскую провинцию Британская Колумбия. В начале 2020 года они объявили, что складывают с себя королевские обязанности и намерены жить попеременно в Северной Америке и Великобритании.

Принимая это решение, Гарри не стал советоваться ни с отцом, принцем Чарльзом, ни с братом, принцем Уильямом.