Помпео: украинский самолет, скорее всего, сбила иранская ракета

Госсекретарь Соединеных Штатов Америки Майк Помпео заявил, что США считают, что самолет "Международных авиалиний Украины", который упал возле аэропорта Тегерана 8 января, сбила иранская ракета.

Об этом он заявил журналистам в Белом Доме, передает "Радио Свобода".

"Мы считаем, что, скорее всего, этот самолет был сбит иранской ракетой", - сказал Помпео.

Он подчеркнул, что Вашингтон планирует дождаться результатов расследования, прежде чем делать окончательные выводы.

"Мы дадим расследованию развиться, прежде чем принимать окончательное решение. Важно докопаться до истины ", - добавил Помпео.

Напомним, "Боинг-737", принадлежащий МАУ, упал спустя три минуты после взлета в Тегеране (Иран) из аэропорта Имама Хомейни в ночь на 8 января. На борту было 9 членов экипажа и 167 пассажиров, большинство - граждане Ирана. Рейс PS752 должен был прибыть в Киев. Среди погибших 11 граждан Украины - 9 членов экипажа и двое пассажиров.

9 января из США поступила информация о том, что самолет МАУ мог быть непредумышленно сбит иранской противовоздушной обороной.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на экстренном брифинге заявил, что есть подтвержденные факты, указывающие на попадание ракеты в "Боинг".

Международная экспертно-журналистская группа Bellingcat предоставила доказательства подлинности видео, на котором запечатлено, как ракета сбивает украинский Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что у их государства также есть подтверждения попадания ракеты в самолет украинских авиалиний.

Премьер Великобритании Борис Джонсон также допустил возможность того, что украинский авиалайнер мог быть случайно сбит иранскими системами ПВО.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что версия о попадании ракеты в самолет не исключается, но пока не подтверждена.

Точные причины крушения станут известны после окончания всех экспертиз и исследований. СНБО Украины рассматривает семь версий, среди которых - поражение самолета зенитной ракетой ЗРК; столкновение с БПЛА либо другим летающим объектом; разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам; взрыв внутри самолета в результате террористического акта.