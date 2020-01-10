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В России закрыли телепередачи "Сам себе режиссер", "Утренняя почта" и "Смехопанорама"

Последние выпуски вышли в декабре прошлого года.

В России закрыли телепередачи "Сам себе режиссер", "Утренняя почта" и "Смехопанорама"
Фото: youtube.com

Телеканал "Россия-1" и холдинг ВГТРК решили снять с эфира развлекательную программу "Сам себе режиссер".

Об этом сообщил в своем Instagram ведущий телешоу Алексей Лысенков.

"Как профессионал, отдавший телевидению 35 лет, я понимаю это решение. Как человек, я его принять не то что не могу, мне трудно его принять. Но я вынужден с ним согласиться", - сказал Лысенков.

Российские СМИ также сообщают, что вместе с программой "Сам себе режиссер" закрыли также "Утреннюю почту" и "Смехопанораму". Судя по сайту телеканала, последние выпуски этих программ вышли в эфир 29 декабря 2019 года.

Программа "Сам себе режиссер" впервые вышла в эфир в январе 1992 года на телеканале РТР (сейчас "Россия-1"). В ней показывают любительское видео телезрителей. Последний выпуск шоу вышел 22 декабря 2019 года.

"Смехопанорама" выходила с 1994 года, а программа "Утренняя почта" (ранее называлась "По письмам телезрителей") - с 1973 года.

Напомним, в 2018 году создателя киножурнала "Ералаш" Бориса Грачевского не пустили в Грузию из-за посещения Абхазии.

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