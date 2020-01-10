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Появилось видео с якобы ракетой, которая сбила украинский самолет над Тегераном (обновлено)
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Самолет МАУ в Иране сбили две ракеты российского производства – источник CNN в разведке

Эти данные обнаружили вскоре после крушения, однако для их проверки понадобилось время. 

Самолет МАУ в Иране сбили две ракеты российского производства – источник CNN в разведке
Фото: bellingcat.com

Самолет МАУ рейса PS 752 Тегеран – Киев был сбит двумя зенитными ракетами российского производства класса "земля-воздух", передает CNN со ссылкой на источник в разведке.

По его словам, официальные лица США считают, что Иран сбил самолет непреднамеренно. После инцидента американские аналитики обнаружили данные, указывающие на попадание ракеты в борт, но для проверки понадобилось время.

Версию о случайном попадании зенитной ракеты ранее высказывали несколько источников в Пентагоне и разведывательных службах, на это же намекнул президента США Дональд Трамп.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на экстренном брифинге заявил, что есть подтвержденные факты, указывающие на попадание ракеты в "Боинг".

Напомним, международная экспертно-журналистская группа Bellingcat предоставила доказательства подлинности видео, на котором запечатлено, как ракета сбивает украинский Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

Самолет "Боинг-737", принадлежащий МАУ, упал спустя три минуты после взлета в Тегеране (Иран) из аэропорта Имама Хомейни. На борту было 9 членов экипажа и 168 пассажиров, большинство – граждане Ирана. 

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