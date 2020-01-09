"Парламент" Абхазии призвал "президента" уйти в отставку

Парламент самопровозглашенной республики Абхазия принял постановление с призывам к президенту Раулю Хаджимбу подать в отставку.

Об этом сообщает Эхо Кавказа.

В документе говорится, что в связи со сложной общественно-политической обстановкой и во избежание дальнейшей дестабилизации в обществе Народное Собрание постановляет обратиться к президенту с предложением подать в отставку.

"За" проголосовали 19 депутатов, четыре - "против", один воздержался. Всего в заседании принимали участие 27 народных избранников.

По окончании внеочередной сессии к остающимся у здания протестующим вышел лидер оппозиции Аслан Бжания и призвал их не расходиться. Бжания выразил надежду, что президент примет решение в ответ на обращение парламентариев.

Ранее 9 января протестующие штурмовали здание администрации "президента". На первом этаже были выбиты практически все окна, несколько десятков человек проникли внутрь. Журналисты сообщили о стычках между протестующими и сторонниками власти.

Несколько сотен человек в центре Сухуми требовали отставки Хаджимбы и новых выборов (предыдущие состоялись несколько месяцев назад).

Акция в Сухуми также связана с тем, что сотрудник охраны Хаджимбы оказался одним из трех задержанных по подозрению в громком убийстве, совершенном в ноябре 2019 года. Тогда неизвестные в масках открыли стрельбу по посетителям ресторана "Сан-Ремо", в результате чего были убиты два криминальных авторитета, а также получила смертельное ранение официантка.

После убийства своих постов лишились "глава МВД" и "генеральный прокурор".

В администрации "президента Абхазии" заявили, что протесты являются переворотом.

Напомним, территория Абхазии и Цхинвальского региона официально объявлены в Грузии оккупированными после военных действий между Россией и Грузией в августе 2008 года. Тогда РФ признала "независимость" этих грузинских регионов и перебросила туда дополнительные войска и вооружение. Другие государства, кроме Венесуэлы, Никарагуа, Науру и Сирии, "независимость" этих регионов не признают.