В Абхазии протестующие штурмовали здание администрации "президента"

В Абхазии протестующие взяли штурмом здание администрации "президента" Рауля Хаджимбы. Как сообщает "Эхо Кавказа", на первом этаже были выбиты практически все окна, несколько десятков человек проникли внутрь.

Журналисты сообщили о стычках между протестующими и сторонниками власти. Кроме того, некоторые протестующие требовали прекратить видеосъемку происходящего.

Несколько сотен человек, которые собрались в центре Сухуми, требуют отставки Хаджимбы и новых выборов (предыдущие состоялись несколько месяцев назад). Люди около здания скандировали: "Хаджимба, уходи в отставку!"

Один из организатор протестов Ахра Авидзба в комментарии российскому агентству ТАСС сказал, что акция в Сухуми также связана с тем, что сотрудник охраны Хаджимбы оказался одним из трех задержанных по подозрению в громком убийстве, совершенном в ноябре 2019 года. Тогда неизвестные в масках открыли стрельбу по посетителям ресторана "Сан-Ремо", в результате чего были убиты два криминальных авторитета, а также получила смертельное ранение официантка.

После убийства своих постов лишились "глава МВД" и "генеральный прокурор".

В администрации "президента Абхазии" заявили, что протесты являются переворотом.

"Расцениваем происходящее как попытку государственного переворота.Власть делает все от нее зависящее, чтобы ситуацию в республике удержать в конституционном русле", - цитирует "Интерфакс" заявление оккупационных властей Абхазии.

Напомним, территория Абхазии и Цхинвальского региона официально объявлены в Грузии оккупированными после военных действий между Россией и Грузией в августе 2008 года. Тогда РФ признала "независимость" этих грузинских регионов и перебросила туда дополнительные войска и вооружение. Другие государства, кроме Венесуэлы, Никарагуа, Науру и Сирии, "независимость" этих регионов не признают.