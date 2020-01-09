Twitter позволит ограничивать комментарии под сообщениями

Пользователям микроблога Twitter разрешат ограничивать аудиторию, у которой будет возможность комментировать их сообщения. Об сообщил ресурс The verge со ссылкой на директора компании по управлению продуктами Сюзан Кси.

Пользователи смогут выбрать категорию сообщения. Категория global предусматривает, что твит сможет комментировать любой; group - комментируют только те, кого читает автор сообщения; panel - ответить смогут только отмеченные в посте пользователи; statement - комментарии закрыты.

Фото: theverge

Тестировать новую функцию будут в первом квартале этого года, а для всех пользователей она должна стать доступной до конца года.

Напомним, социальную сеть Twitter очень любит использовать лидер США Дональд Трамп. В середине декабря 2019 года он установил личный рекорд по количеству опубликованных в твиттере постов. 12 декабря Трамп за сутки сделал 123 твита или ретвита. Предыдущий рекорд президент США установил за несколько дней ранее - 105 твитов за сутки.