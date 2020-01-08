Одной из целей атаки могло быть посольство США в Ираке.

Две ракеты попали в "зеленую зону" в столице Ирака Багдаде через день после того, как Иран нанес ракетные удары по США и другим коалиционным силам на базах в Ираке.

Об этом сообщает CNBC.

Иракские военные заявили, что две ракеты "Катюша" упали в "зеленой зоне", в которой находится посольство США, другие посольства западных стран и иностранные компании, передает Reuters. По данным агентства, в "зеленую зону" попало три ракеты.

BREAKING: Rocket fire into Baghdad’s Green Zone pic.twitter.com/HaPcDaF22Z — Trey Yingst (@TreyYingst) January 8, 2020

Согласно заявлению военных Ирака, жертв не было.

По словам журналиста BBC Фераса Кирани, посольство США в Ираке могло быть одной из целей атаки, но в него не попали.

Белый дом и Пентагон пока не комментировали сообщение.

Напомним, 3 января в Багдаде в результате ракетного воздушного удара погибли восемь человек, среди которых генерал и руководитель одного из спецподразделений Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР) Касем Сулеймани. Распоряжение о ликвидации дал Трамп.

Комментируя инцидент, президент США назвал генерала "террористом номер один в мире". Иран же сравнил убийство Сулеймани с объявлением войны и пообещал ответные меры.

5 января Трамп заявил, что США будут готовы нанести удары по 52 целям в Иране в случае, если Тегеран примет ответные действия.

В ночь на 8 января Тегеран запустил более десяти баллистических ракет с иранской территории в направлении как минимум двух военных баз в Ираке, на которых размещаются военнослужащие США. После атаки США запретили все гражданские перелеты над воздушным пространством Ирана и Ирака, а также над водами Персидского и Оманского залива.

Ранее парламент Ирана проголосовал за законопроект, которым армия США и Пентагон признаются "террористическими организациями".

Секретарь Высшего совета нацбезопасности Али Шамхани заявил, что Иран рассматривает 13 вариантов мести США за ликвидацию генерала Сулеймани.