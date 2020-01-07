Иран заявил о 13 сценариях мести США за ликвидацию Сулеймани

Иран рассматривает 13 вариантов мести США за ликвидацию генерала Сулеймани. Об этом заявил секретарь Высшего совета нацбезопасности Али Шамхани, пишет HNonline.sk

Он не уточнил, какие именно сценарии подготовлены, но, по его словам, даже самый мягкий будет разрушительным для США.

"Американцы должны знать, что мы уже обсудили 13 вариантов отплаты, и даже если будет достигнут консенсус относительно наиболее мягкого сценарий, его реализация станет кошмаром для американцев", – заявил он.

Напомним, 3 января в Багдаде в результате ракетного воздушного удара погибли 8 человек, среди которых генерал и руководитель одного из спецподразделений Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР) Касем Сулеймни. Распоряжение о ликвидации дал президент США Дональд Трамп.

Трамп, комментируя инцидент, назвал генерала "террористом номер один в мире". Иран сравнил убийство Сулеймани с объявлением войны и пообещал ответные меры.

5 января Трамп заявил, что Соединенные Штаты Америки будут готовы нанести удары по 52 целям в Иране в случае, если Тегеран примет ответные действия за убийство иранского генерала Сулеймани.

Парламент Ирана 7 января проголосовал за законопроект, которым армия США и Пентагон признаются "террористическими организациями".