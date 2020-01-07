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Парламент Ирана признал Пентагон и армию США "террористическими организациями"

За документ проголосовали единогласно. 

Парламент Ирана признал Пентагон и армию США "террористическими организациями"
Фото: tasnimnews.com

Парламент Ирана 7 января проголосовал за законопроект, которым армия США и Пентагон признаются "террористическими организациями". Об этом пишет Tasnim news agency.

Сообщается, что это ответная мера на ликвидацию иранского генерала Сулеймани.

"Законодатели Ирана единодушно проголосовали за предложение назначить армию США и Пентагон террористическими организациями", – уточнили в СМИ.

В принятом законопроекте также говорится, что Иран должен направить силам "Аль-Кудс", которым командовал Сулеймани, 200 миллионов евро из Фонда нацразвития "для укрепления их обороноспособности".

Напомним, 31 декабря в Багдаде (Ирак) участники митинга штурмовали посольство США, протестуя из-за недавних воздушных ударов Штатов по базам боевиков.

3 января в Багдаде в результате ракетного воздушного удара погибли 8 человек, среди которых генерал и руководитель одного из спецподразделений Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР) Касем Сулеймни. Распоряжение о ликвидации дал президент США Дональд Трамп. 

Трамп, комментируя инцидент, назвал генерала "террористом номер один в мире". Иран сравнил убийство Сулеймани с объявлением войны и пообещал ответные меры.

5 января Трамп заявил, что Соединенные Штаты Америки будут готовы нанести удары по 52 целям в Иране в случае, если Тегеран примет ответные действия за убийство иранского генерала Касима Сулеймани. 

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