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​Болтон готов дать показания в Сенате по делу об импичменте Трампу

Перед членами Палаты представителей он не выступал.

​Болтон готов дать показания в Сенате по делу об импичменте Трампу
Фото: EPA/UPG

Бывший советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон готов дать показания в Сенате в рамках дела об импичменте Дональда Трампа.

Об этом говорится в заявлении на сайте Болтона.

"Я решил, что если Сенат выпишет повестку на дачу мной показаний, я готов сделать это", - говорится в нем.

В ходе слушаний в Палате представителей Болтона не вызывали для дачи показаний, а повестку его заместителю Чарльзу Купперману отозвали после того, как он обратился в суд с просьбой разобраться, что главнее - запрет Белого дома о даче показаний Конгрессу или требования повестки Конгресса.

В итоге показания Болтона не потребовались, и Палата представителей 19 декабря объявила Трампу импичмент за злоупотребление властью, а также за препятствование расследованию Конгресса.

После этого в Сенате должен состояться судебный процесс, где будет решаться вопрос отставки Трампа. Для отстранения президента от власти требуются голоса двух третей сенаторов. Сейчас в верхней палате 53 республиканца и 47 демократов. Глава сенатского большинства Митч Макконелл заявил, что не ожидает одобрения импичмента Сенатом.

Напомним, что процедуру импичмента Трампа запустили после того, как в СМИ появилась информация о том, что он мог давить на президента Украины Владимира Зеленского с целью расследования в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Демократы полагают, что Трамп злоупотребил полномочиями, пытаясь создать проблемы своему политическому сопернику.

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