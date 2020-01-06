Меркель 11 января посетит Москву по приглашению Путина

В связи с резким обострением ситуации на Ближнем Востоке федеральный канцлер Германии Ангела Меркель 11 января посетит Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Отмечается, что Меркель будет сопровождать министр иностранных дел Хайко Маас.

"Очевидно, что канцлер обсудит с Путиным полыхающие сейчас очаги напряженности", - заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

По его информации, Меркель и Мас обсудят с Путиным ситуацию в Иране и Ираке после убийства командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, а также конфликты в Сирии и Ливии.

О визите Меркель в Москву также сообщила пресс-служба Кремля. Сообщалось, что стороны обсудят "актуальные темы международной повестки дня, в том числе ситуацию в Сирии, Ливии, эскалацию напряженности на Ближнем Востоке, а также реализацию Минских соглашений по Украине и договоренностей, достигнутых на саммите в "нормандском формате" 9 декабря в Париже.

Напомним, ранее Меркель, а также президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвали Иран воздержаться от насилия после ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани в Ираке.