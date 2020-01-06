Глава Госпогранслужбы прокомментировал въезд певца Dr. Alban в Украину
Глава Госпогранслужбы прокомментировал въезд певца Dr. Alban в Украину
Залишки материка. Що відомо про масштабні пожежі в Австралії?
Залишки материка. Що відомо про масштабні пожежі в Австралії?
Зеленский улетел на Рождество в Оман под предлогом рабочей поездки
Зеленский улетел на Рождество в Оман под предлогом рабочей поездки
​В Одессе задержали подозреваемых в убийстве двух девушек на киевском Подоле (обновлено)
​В Одессе задержали подозреваемых в убийстве двух девушек на киевском Подоле (обновлено)
Выступление Хакамады в Киеве отменили
Выступление Хакамады в Киеве отменили
В Киеве мужчина, представившись продюсером, пригласил девушку домой и изнасиловал
В Киеве мужчина, представившись продюсером, пригласил девушку домой и изнасиловал
В Каховке из-за убийства 26-летнего парня начались массовые акции протеста
В Каховке из-за убийства 26-летнего парня начались массовые акции протеста
В Киеве хозяйка квартиры, которую сдавала посуточно, нашла в шкафу два трупа
В Киеве хозяйка квартиры, которую сдавала посуточно, нашла в шкафу два трупа
У Золотого-4 на мине подорвался автомобиль с военными, погиб разведчик из Хмельницкой области (обновлено)
У Золотого-4 на мине подорвался автомобиль с военными, погиб разведчик из Хмельницкой области (обновлено)
ГлавнаяМир

Меркель 11 января посетит Москву по приглашению Путина

Сопровождать канцлера будет министр иностранных дел Хайко Маас.

Меркель 11 января посетит Москву по приглашению Путина
Фото: EPA/UPG

В связи с резким обострением ситуации на Ближнем Востоке федеральный канцлер Германии Ангела Меркель 11 января посетит Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Отмечается, что Меркель будет сопровождать министр иностранных дел Хайко Маас.

"Очевидно, что канцлер обсудит с Путиным полыхающие сейчас очаги напряженности", - заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

По его информации, Меркель и Мас обсудят с Путиным ситуацию в Иране и Ираке после убийства командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, а также конфликты в Сирии и Ливии.

О визите Меркель в Москву также сообщила пресс-служба Кремля. Сообщалось, что стороны обсудят "актуальные темы международной повестки дня, в том числе ситуацию в Сирии, Ливии, эскалацию напряженности на Ближнем Востоке, а также реализацию Минских соглашений по Украине и договоренностей, достигнутых на саммите в "нормандском формате" 9 декабря в Париже.

Напомним, ранее Меркель, а также президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвали Иран воздержаться от насилия после ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани в Ираке.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также