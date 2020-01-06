Дуда: Польша адекватно отреагировала на провокационные заявления Путина

"Ппоскольку президент Путин принял решение так резко высказываться, у него была своя цель, ведь здесь не может быть случайных заявлений".

Президент Польши Анджей Дуда считает что реакция руководства страны на провокационные заявления президента России Владимира Путина была адекватной.

Об этом Дуда заявил в эфире телеканала TVP.INFO.

"Конечно, мы отреагировали адекватно ситуации, потому что я и эксперты восприняли это как провокацию против нас, прежде всего, перед этими большими торжествами (75-я годовщина завершения Второй мировой войны, - ред.). В связи с этим мы признали, что любая немедленная реакция только бы вызвала авантюру, которая привела бы к неизвестно каким последствиям. А поскольку президент Путин принял решение так резко высказываться, значит у него была своя цель, ведь здесь не может быть случайных заявлений", - сказал презижент Польши.

Он подчеркнул, что Варшава не дала себя спровоцировать. Также, по мнению Дуды, адекватным был и ответ международного сообщества.

Напомним, на пресс-конференции 19 декабря, а впоследствии, 24 декабря на коллегии минобороны, Путин заявил, что СССР не оккупировал Польшу в сентябре 1939 года, а просто ввел туда свои войска, поскольку власть уже не контролировала ситуацию. Он также утверждал, что Польша раньше сама была агрессором, захватив осенью 1938 года часть Чехословакии. Кроме того, Путин заявлял, что поводом к началу Второй мировой войны был не пакт Молотова-Риббентропа, а Мюнхенское соглашение 1938 года. Последнего довоенного посла Польши в Германии Юзефа Липского он назвал "сволочью и антисемитской свиньей".

МИД Польши выразил протест по поводу заявлений Путина и его попыток переписать историю. Также в министерство был вызван российский посол.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий выступил с жестким заявлением в адрес президента РФ и подчеркнул, что агрессивные выпады Путина в плоскости истории не имеют ничего общего с историческим прошлым, а является попыткой скрыть последние проблемы и поражения России - неудачную попытку полного подчинения Беларуси, очередное продление санкций ЕС за аннексию Крыма, поражение на переговорах в "нормандском формате", осложнения с реализацией проекта Nord Stream 2, а также отстранение российских спортсменов на четыре года от международных соревнований в связи с допинг-скандалом.