Главный раввин Польши назвал безответственными слова Путина об "антисемитской свинье"

Президент РФ назвал посла Польши в Германии в 1934-1939 годах Липского "сволочью и антисемитской свиньёй" из-за его поддержки идеи Гитлера выслать евреев в Африку.

Обвинения в антисемитизме посла Польши в гитлеровской Германии Юзефа Липского со стороны президента России Владимира Путина являются безответственными. Об этом говорится в совместном заявлении главного раввина Польши Михаила Шудриха и главы Союза еврейских общин Клары Колодзейски-Полтын.

Текст заявления опубликовала Rzech Pospolita.

Шудрих и Колодзейска-Полтын отмечают, что обвинения строились на "единственном предложении, вырванном из контекста". Авторы заявления напомнили, что в 1938 году Польша поддерживала эмиграцию евреев в союзе с сионистским движением, которому тайно оказывала военную поддержку. К этому, как утверждается в документе, были причастны польские дипломаты и лично посол Липский.

В документе также подчеркивается, что Германия не скрывает правды о Второй мировой войне.

"Мы желаем подобной честности российским властям, которые начали войну как союзники Германии", - говорится в письме.

Напомним, 24 декабря на коллегии Минобороны Путин назвал посла Польши в Германии в 1934-1939 годах Юзефа Липского "сволочью и антисемитской свиньёй" из-за его поддержки идеи Гитлера выслать евреев в Африку. После высказываний Путина посла РФ в Варшаве вызвали в польский МИД.

19 декабря на пресс конференции Путин отрицал, что пакт Молотова-Риббентропа стал причиной Второй мировой войны. Он заявил, что на Польшу напала нацистская Германия, а СССР ввел свои войска, поскольку польское правительство потеряло контроль над своими вооруженными силами. Путин также заявил, что Польша использовала Мюнхенское соглашение 1938 году, чтобы реализовать свои территориальные претензии и отобрать у Чехословакии Заолзье.

После этого польский премьер Матеуш Моравецкий выступил с жестким заявлением в адрес Путина из-за искажения им истории Второй мировой войны.