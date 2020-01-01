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КНДР отменила мораторий на испытания ядерного оружия

Переговоры о денуклеаризации зашли в тупик.

КНДР отменила мораторий на испытания ядерного оружия
Фото: kcna.kp

Лидер КНДР Ким Чен Ын объявил об отмене моратория на испытания ядерного оружия и ракет большой дальности.

Заявление Ким Чен Ына было опубликовано северокорейским официальным информагентством ЦТАК, пишет "Голос Америки".

Пхеньян не испытывал ядерное оружие и межконтинентальные баллистические ракеты больше двух лет. В апреле 2018 года Ким Чен Ын объявил, что его страна больше не нуждается в таких испытаниях. Это решение содействовало почти двухлетним переговорам с США, которые в конце концов зашли в тупик.

Президент США Дональд Трамп, который трижды встречался с Ким Чен Ыном, утверждал, что северокорейский лидер лично обещал ему не возобновлять испытания МБР и ядерного оружия, хотя оба лидера никогда не оформляли это соглашение официально.

Государственный департамент США уже отреагировал на заявление Северной Кореи. По словам госсекретаря Майка Помпео, отмена моратория станет "глубоким разочарованием". Он выразил надежду, что Пхеньян предпочтет "мир и благополучие конфликту и войне".

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