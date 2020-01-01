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Хорватия на полгода возглавила Евросоюз

Девиз председательства - "Сильная Европа в непростом мире".

Хорватия на полгода возглавила Евросоюз
Фото: eu2020.hr

Хорватия с 1 января сменила Финляндию во главе Европейского Союза.

Об этом говорится на специальном сайте хорватского правительства.

Хорватия присоединилась к Европейскому Союзу в июле 2013 года, и впервые заняла председательский пост.

Этот статус предусматривает ответственность за функционирование Совета ЕС - одного из двух органов законодательной власти Евросоюза (наряду с Европарламентом). Председательство не является персональным, а исполняется в целом правительством страны. Этот пост занимается в течение 6 месяцев одной из стран Евросоюза, которые меняются в порядке ротации. При этом каждая последующая страна продолжает задачи предыдущей. В то же время у председательствующего государства есть возможность поднимать приоритетные для себя темы.

В основу программы хорватского председательства положено экономическое развитие, устранение чрезвычайной климатической ситуации, урегулирование миграции, борьба против дезинформации и популизма.

Эти задачи в Загребе намерены решать на основе четырех приоритетов, которые обозначены следующим образом: развивающаяся Европа, взаимосвязанная Европа, защищающая Европа и влиятельная Европа.

Хорватия избрала девизом своего председательства "Сильная Европа в непростом мире".

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