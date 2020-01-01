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​Папа Римский хлопнул по руке схватившую его женщину

Папе Римскому Франциску во вторник пришлось отбиваться от женщины, которая схватила его за руку и не хотела отпускать.

Как сообщает Reuters, это произошло на площади Святого Петра в Ватикане, когда 83-летний понтифик шел к рождественской сцене и решил по дороге поприветствовать паломников.

Протянув руку, чтобы дотронуться к ребенку, Папа отвернулся от толпы, но в этом время стоявшая рядом женщина схватила его за руку и резко потянула к себе.

Франциску это не понравилось, он с недовольством дважды хлопнул женщину по руке и вырвался от нее.

Как отмечает Euronews, Папа позже извинился за несдержанность.

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