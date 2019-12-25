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Папа Франциск в рождественском поздравлении пожелал Украине мира

Также он вспомнил конфликты на Ближнем Востоке.

Папа Франциск в рождественском поздравлении пожелал Украине мира
Фото: Скриншот видео

Папа Римский Франциск во время своей традиционной рождественской речи, произнесенной в лоджии базилики Святого Петра, пожелал Украине мира. Об этом пишет украинская служба Vatikan News.  

"Пускай же Искупитель будет светом для дорогой Украины, которая стремится к конкретным решениям в пользу продолжительного мира", – сказал он. 

Также Папа Франциск пожелал, чтобы Христос был светом для страдающих от войны и конфликтов на Ближнем Востоке детей, вспомнив в том числе и Сирию.

"Пусть же Господь Иисус будет светом для Святой Земли, где Он, Спаситель человека, родился, и где не прекращается ожидание многих, кто среди трудностей, но без разочарования ждут дней мира, безопасности и процветания. Пусть будет утешением для Ирака, пронизанного социальным напряжением, и для Йемена, испытанного серьезным гуманитарным кризисом", – отметил Папа Франциск, также пожелав народам Африки стабилизации социальных и политических ситуаций.

Напомним, в Украине Рождество Христово отмечается и 25 декабря (по григорианскому календарю), и 7 января (по юлианскому).  

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