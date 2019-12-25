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Прокуратура АРК открыла уголовное производство после прибытия поезда "Санкт-Петербург – Симферополь"

Дело открыто по факту незаконного перемещения лиц через государственную границу. 

Прокуратура АРК открыла уголовное производство после прибытия поезда "Санкт-Петербург – Симферополь"
Фото: online47.ru

Прокуратура АР Крым открыла уголовное производство после прибытия поезда сообщением "Санкт-Петербург – Симферополь". Это первый поезд, проехавший по железнодорожной части Керченского моста, возведенного оккупантами.  

Дело открыто по факту незаконного перемещения лиц через государственную границу Украины, сообщили на официальной странице прокуратуры АРК в Facebook.

"Сегодня, 25 декабря, прокуратура АР Крым зарегистрировала уголовное производство по факту незаконного перемещения лиц через государственную границу компанией "Гранд-Экспресс", которая организовала перевозку пассажирским поездом "Санкт-Петербург – Симферополь" (ч.1 ст. 332 ККУ)", – говорится в заявлении. 

Отмечается, что во время расследования будет дана правовая квалификация незаконным действиям сотрудников перевозчика и незаконному запуску железнодорожного сообщения между Россией и Крымом. Ведомости уже внесены в ЕРДР. 

Напомним, президент РФ Владимир Путин 23 декабря открыл движение по железнодорожной части Керченского мостового перехода, соединяющего оккупированный Крым с территорией России. Прокуратура Автономной Республики Крым допустила возможность открытия уголовных производств по факту запуска железнодорожного движения по Керченскому мосту. 

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