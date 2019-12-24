Снайпера "Омеги", подозреваемого в убийстве на Майдане, отпустили из-под домашнего ареста

Печерский районный суд Киева отпустил из-под домашнего ареста снайпера и бывшего бойца спецназа "Омега" Дмитрия Хмеля, которого подозревают в убийстве активиста Майдана Александра Храпаченко.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на материалы суда.

Хмеля обязали сдать загранпаспорт и не выезжать за пределы Киевской области без разрешения следователей.

Суд передал уголовное производство в управление спецрасследований Государственного бюро расследований.

Уголовное производство в отношении Хмеля временно остановили с августа 2019 года, т.к. защита отправила запрос в Швейцарию на оказание международно-правовой помощи.

Напомним, Дмитрий Хмель служил в спецназе "Омега" во время событий Майдана. Его подозревают в убийстве активиста, театрального режиссера Александра Храпаченко на улице Институтской 20 февраля 2014 года.

Хмель был задержан почти через пять лет после преступления из-за длительной экспертизы оружия, которая закончилась только 16 октября 2018 года.

Сейчас продолжается досудебное следствие и Хмель находится в статусе подозреваемого. По версии следствия Хмель выстрелил из своей снайперской винтовки в безоружного митингующего за баррикадой и убил его.