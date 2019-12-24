​Платежки за тепло в декабре могут быть уменьшены на 300-400 гривен, - Гончарук

"Платежки" за тепловую энергию за счет их корректировки в соответствии с рыночной ценой на газ в декабре могут быть снижены на 300-400 гривен.

Об этом в ходе встречи Совета регионов сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы на уровне правительства сегодня приняли постановление, которое фактически позволяет на местах учесть рыночную цену на газ. То есть, можно откорректировать то, что люди получат в своих "платежках" на разницу между рыночной ценой и той ценой, которая заложена в настоящее время в тарифе. Фактически можно отреагировать, работая по рыночной логике", - сказал премьер.

"По нашим подсчетам, уже в декабре, если правильно осуществить эти начисления, человек может получить в своей "платежке" на 300-400 гривен меньше. Это очень ощутимо", - добавил Гончарук.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский анонсировал снижение тарифов на отопление почти вдвое.

Как сообщалось, Кабмин ввел гарантированную цену на газ до конца отопительного сезона, чтобы не допустить скачка цен в случае "газовой войны" с Россией. По условиям программы каждый потребитель Украине с 1 января 2020 года (граждане и предприятия теплокоммунэнерго) до 1 мая автоматически становятся участниками программы. Отпускная цена газа от НАК "Нафтогаз Украины" для них составит 6,96 гривен за кубометр с НДС (без тарифов на транспортировку до домохозяйства).