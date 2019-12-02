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Зеленский анонсировал снижение тарифов на отопление почти вдвое

Снижение тарифов ожидается на следующую зиму.

Зеленский анонсировал снижение тарифов на отопление почти вдвое
Фото: EPA/UPG

Президент Владимир Зеленский анонсировал снижение тарифов на отопление в следующем сезоне почти вдвое. Об этом президент рассказал в своем видеообращении.

Он отметил, что правительство работает над тем, чтобы этой зимой были снижены цены за отопление.

"Нашли интересное решение, которое позволит следующей зимой снизить тарифы на тепло почти наполовину. Это будет отдельная программа, мы готовим эту информацию, готовим этапы, что будет сделано ,какие средства будут выделены. Это точно будет не за ваши деньги", - заявил Зеленский.

Кроме того, он напомним, что цена на газ уменьшилась на 7%.

Напомним, Кабинет министров ввел гарантированную цену на газ до конца отопительного сезона, чтобы не допустить скачка цен в случае "газовой войны" с Россией.

По условиям программы каждый потребитель Украине с 1 января 2020 года (граждане и предприятия теплокоммунэнерго) до 1 мая автоматически становятся участниками программы. Отпускная цена газа от НАК "Нафтогаз Украины" для них составит 6,96 грн за кубометр с НДС (без тарифов на транспортировку до домохозяйства).

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