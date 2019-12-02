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Зеленский заявил, что не знал о двойном гражданстве Абромавичуса

Глава "Укроборомпрома" Айварас Абромавичус имеет украинское и литовское гражданство.

Зеленский заявил, что не знал о двойном гражданстве Абромавичуса
Фото: dyvys.in

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не знал о наличии двойного гражданства у Айвараса Абромавичуса до его назначения главой "Укроборомпрома". Об этом он рассказал в ходе визита в Литву на прошлой неделе, передает lrytas.lt.

"Честно говоря, я не знал, что он имел литовское гражданство до моего назначения. Я действительно не знал. Это правда, что он может занимать эту должность (главы "Укроборомпрома"), потому что он не является государственным служащим", - отметил Зеленский.

Президент добавил, что данный факт не оправдывает ситуацию с наличием двойного гражданства и намерен призвать его отказаться от одного из них.

"Я могу обратиться к Абромавичусу публично и призвать его отказаться от одного из своих гражданств. Когда мы выбирали новое правительство, мы в первую очередь ценили профессионализм, а не нарушение закона", - заявил Зеленский.

Напомним, о том, что Абромавичус сохранил литовское гражданство стало известно еще в 2015 году. Еще тогда он сообщал, что согласно украинскому законодательству, у Абромавичуса есть два года, чтобы определиться с гражданством.

Украинское гражданство Абромавичус получил в декабре 2014 года по упрощенной процедуре.

Главой "Укроборомпрома" он был назначен в июле 2019 года.

Согласно украинскому закону "О гражданстве", одним из обязательных условий для принятия в украинское гражданство является «предоставление декларации об отсутствии иностранного гражданства (для лиц без гражданства) или обязательства прекратить иностранное гражданство (для иностранцев).

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