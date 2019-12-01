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Митрополит Епифаний встретился с главой СБУ

Обсуждалась ситуация с ПЦУ в оккупированном Крыму и на Донбассе.

Митрополит Епифаний встретился с главой СБУ
Фото: https://www.facebook.com/pg/SecurSerUkraine

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний в воскресенье, 1 декабря, провел встречу с главой Службы безопасности Иваном Бакановым. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.

На встрече также присутствовали дипломатический советник СБУ Валерий Гребенюк и представитель юридического отдела ПЦУ Марьян Мартынюк.

“Стороны обсудили ряд актуальных вопросов межконфессиональных и межрелигиозных отношений в Украине. Было подтверждено общее мнение о том, что все межконфессиональные процессы должны происходить мирным путем и на основании действующего украинского законодательства", - говорится в сообщении.

Также на встречи обсудили ситуацию с ПЦУ в аннексированном Крыму и на оккупированных территориях Донбасса.

Ранее митрополит Епифаний призвал Россию остановить уничтожение украинских храмов в Крыму. Оккупационная власть пытается снести храм украинской церкви в Евпатории. До этого архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент сообщил, что власти Крыма требуют "освободить помещения" Кафедрального собора святых равноапостольных Владимира и Ольги в Симферополе.

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