Суд арестовал Альперина с залогом 70 млн гривен

Высший антикоррупционный суд взял под стражу одесского бизнесмена Вадима Альперина и назначил залог 70 млн гривен.
Такое решение суд принял в пятницу, 29 ноября.
Таким образом, суд частично удовлетворил ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры, которая просила арестовать Альперина и назначить 288 млн гривен залога.
Защита Альперина намерена обжаловать решение.
Напомним, что правоохранительные органы с октября 2017 года расследуют факты злоупотребления должностными лицами таможен Государственной фискальной службы, которые помогали группе компаний Альперина растаможивать товары по заниженной цене.
В рамках дела детективы НАБУ инициировали наложение ареста на 450 млн гривен компаний-участниц схемы.
В ноябре 2017 года Альперин предложил детективам 800 тысяч долларов за передачу дела на расследование в другой правоохранительный орган.
Его задержали за это и позже отправили под суд.
26 ноября 2019 года НАБУ провело спецоперацию, задержав 10 человек по подозрению в преступлениях, связанных с нарушением таможенного законодательства. Среди них - семь сотрудников органов таможенного контроля. Среди задержанных - заместитель начальника Киевской таможни Сергей Тупальский.
Альперину удалось скрыться.
27 ноября адвокат Альперина уверял, что разыскивать его нет никакой необходимости. Сотрудники НАБУ задержали бизнесмена, когда он пришел в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.