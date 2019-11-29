Суд арестовал Альперина с залогом 70 млн гривен

САП просила об аресте с залогом в 280 млн.

Высший антикоррупционный суд взял под стражу одесского бизнесмена Вадима Альперина и назначил залог 70 млн гривен.

Такое решение суд принял в пятницу, 29 ноября.

Таким образом, суд частично удовлетворил ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры, которая просила арестовать Альперина и назначить 288 млн гривен залога.

Защита Альперина намерена обжаловать решение.

Напомним, что правоохранительные органы с октября 2017 года расследуют факты злоупотребления должностными лицами таможен Государственной фискальной службы, которые помогали группе компаний Альперина растаможивать товары по заниженной цене.

В рамках дела детективы НАБУ инициировали наложение ареста на 450 млн гривен компаний-участниц схемы.

В ноябре 2017 года Альперин предложил детективам 800 тысяч долларов за передачу дела на расследование в другой правоохранительный орган.

Его задержали за это и позже отправили под суд.

26 ноября 2019 года НАБУ провело спецоперацию, задержав 10 человек по подозрению в преступлениях, связанных с нарушением таможенного законодательства. Среди них - семь сотрудников органов таможенного контроля. Среди задержанных - заместитель начальника Киевской таможни Сергей Тупальский.

Альперину удалось скрыться.

27 ноября адвокат Альперина уверял, что разыскивать его нет никакой необходимости. Сотрудники НАБУ задержали бизнесмена, когда он пришел в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.