Альперин придёт на допрос в САП, - адвокат

Адвокат Альперина узнал о его розыске из СМИ и уверяет, что разыскивать его нет никакой необходимости.

Бизнесмен Вадим Альперин, подозреваемый в предложении 800 тыс. долларов взятки сотруднику НАБУ и объявленный в розыск, сегодня, 27 ноября придет на допрос в Специализированную антикоррупционную прокуратуру. Об этом сообщил его адвокат Андрей Федур на фейсбуке.

При этом Федур отметил, что узнал о розыске своего подзащитного из СМИ.

«Прочитал в новостях, что НАБУ и САП с сегодняшнего дня "разыскивает" моего клиента Вадима Альперина. Правда сам В.Альперин ничего об этом еще не знает. Поэтому завтра 27.11.2019 года я и Вадим Альперин будем у прокурора САП по ул. Исаакяна-17. Разыскивать В.Альперина нет никакой необходимости. Мы сами придем к прокурору»,- отметил адвокат.

Напомним, что правоохранительные органы с октября 2017 года расследуют факты злоупотребления должностными лицами таможен Государственной фискальной службы, которые помогали группе компаний Альперина растаможивать товары по заниженной цене.

В рамках дела детективы НАБУ инициировали наложение ареста на 450 млн гривен компаний-участниц схемы.

В ноябре 2017 года Альперин предложил детективам 800 тысяч долларов за передачу дела на расследование в другой правоохранительный орган.

Его задержали за это и позже отправили под суд.

26 ноября 2019 года НАБУ провело спецоперацию, задержав 10 человек по подозрению в преступлениях, связанных с нарушением таможенного законодательства. Среди них - семь сотрудников органов таможенного контроля. Среди задержанных - заместитель начальника Киевской таможни Сергей Тупальский.

Альперину удалось скрыться.

26 ноября президент Владимир Зеленский лично подключился к поимке Альперина и пообещал "ценный подарок" за информацию о его местонахождении или помощь в поимке.