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В Киеве скончался военный Белоцерковского гарнизона, который упал с поезда

Военнослужащий направлялся в зону проведения ООС.

В Киеве скончался военный Белоцерковского гарнизона, который упал с поезда
Фото: Lb.ua

В Киевской области военный Белоцерковского гарнизона упал с поезда, от полученных травм через неделю мужчина скончался в Главном военном клиническом центре ВСУ. Об этом сообщает Военная прокуратура центрального региона.

Военнослужащий 10-й горно-штурмовой бригады направлялся на службу в зону проведения ООС. 18 ноября его обнаружили на железнодорожном полотне возле ст. Сухолесы Белоцерковского района Киевской области.

Бойца 1987 года рождения доставили на «скорой» в Белоцерковский военный госпиталь. Он находился в тяжелом состоянии из-за открытой черепно-мозговой травмы и ушиба головного мозга II степени, перелома основания черепа, закрытого перелома костей левой голени, а также комы II степени.

По данному факту правоохранители начали досудебное расследование по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. Организовано первоочередные следственные действия и назначен ряд судебно-медицинских экспертиз.

Напомним, 3 марта 2019 года на железнодорожных путях во Львове нашли тело 21-летнего киевлянина. Согласно информации правоохранителей, парень погиб ночью из-за наезда поезда.

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