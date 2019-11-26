Сын детского омбудсмена Кулебы после ДТП находится в медикаментозной коме

Старший сын уполномоченного президента по правам ребенка Николая Кулебы - Тимофей - находится в медикаментозной коме после ДТП, которое произошло 24 ноября. Об этом на брифинге сообщил главный врач медицинского комплекса "Феофания" Игорь Семенив, передают "Українські новини".

"Мы не можем судить о его сознании, потому что мы определенные медикаментозные препараты даем для того, чтобы обезболить, и это нивелирует оценку сознания. Мы в первую очередь должны обезболить и принять меры по недопущению развития осложнений. Это медикаментозная седация, медикаментозная кома, которая необходима в данной ситуации, это как лечебный процесс", - уточнил он.

Медик отметил, что пока рано судить о последствиях травм омбудсмена и его сына, поскольку правильное лечение и реабилитация могут помочь избежать их вовсе. Однако он подчеркнул, что Тимофей получил тяжелую черепно-мозговую травму.

"Мы не можем сейчас судить об отдаленных последствиях таких тяжелых травм. Я имею ввиду по сыну. По Николаю Кулебе – там не выглядит как какая-то патология, которая бы отдаленно имела последствия. По сыну - мы сейчас не можем сказать четко, какие будут отдаленные последствия черепно-мозговой травмы, сейчас мы не можем сказать", - отметил врач. По словам Семенива, процесс реабилитации может занять до 1,5 лет.

Напомним, 24 ноября в 13:30 на трассе Киев-Одесса, вблизи села Чабаны в результате столкновения микроавтобуса и автомобиля пострадали четыре человека, среди которых Николай Кулеба и двое сыновей - 19-ти и 10-ти лет. Младшего доставили в “Охматдет”. Старший сын вместе с Кулебой в "Феофании". Водителя микроавтобуса Volkswagen отвезли в Киево-Святошинскую районную больницу в Боярке.

Состояние Николая Кулебы оценили как средней тяжести, сильнее всего пострадал старший ребенок. Травмы второго водителя не несут угрозы его жизни.

На обнародованном после ДТП видео видно, что Кулеба попытался пересечь оживленную трассу на красный свет и подставил автомобиль под удар справа.

Позднее правоохранители заявили, что именно Николай Кулеба спровоцировал ДТП.