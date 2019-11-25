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В МВД признали, что Кулеба является виновником ДТП вблизи Чабанов

В результате аварии пострадали четыре человека, в том числе двое сыновей детского омбудсмена.

В МВД признали, что Кулеба является виновником ДТП вблизи Чабанов
Фото: Lb.ua

Уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба является виновником дорожно-транспортного происшествия, которое произошло накануне вблизи поселка Чабаны.

Об этом советник министра внутренних дел Украины Владимир Мартыненко сообщил в эфире "Радио НВ".

"По тем данным, которые есть на сегодняшний день у следствия, нарушил правила как раз Николай Кулеба", - заявил он.

Напомним, 24 ноября в 13:30 на трассе Киев-Одесса, вблизи села Чабаны в результате столкновения микроавтобуса и автомобиля пострадали четыре человека, среди которых Николай Кулеба и двое сыновей - 19-ти и 10-ти лет. Младшего доставили в “Охматдет”, он находится в реанимационном отделении. Старший сын вместе с Кулебой в "Феофании". Водителя микроавтобуса Volkswagen отвезли в Киево-Святошинскую районную больницу в Боярке.

На обнародованном после ДТП видео видно, что Кулеба попытался пересечь оживленную трасу на красный свет и подставил автомобиль под удар справа.

Правоохранители открыли уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

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