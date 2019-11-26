Полиция дважды не нашла состава преступления в блокировке путей на станции Барышевка

Барышевское отделение полиции в сентябре 2019 года второй раз приняло решение закрыть уголовное дело по факту блокирования железной дороги пассажирами, которым не хватило места в электричке. Прокуратура отменила данное решение.

Об этом LB.ua сообщили в прокуратуре Киевской области.

В апреле 2017 года года около 20 человек перекрыли железную дорогу в Барышевке после того, как не всем хватило места в электричке на Киев. Как выяснилось, на эту электричку было куплено только 24 билета, еще 53 человека обратились в кассы за бесплатными проездными документами.

По факту блокирования путей было начато уголовное производство по ч.1 ст. 279 УК (блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия). Однако в результате расследования следователи полиции дважды - в июле 2017 года и сентябре 2019 года - принимали решение закрыть дело в связи с отсутствием состава уголовного правонарушения.

Прокуратура оба раза возобновила уголовное производство, решив, что полиция не сделала все необходимое, чтобы провести нужные экспертизы, и преждевременно закрыла уголовное производство.