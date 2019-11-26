Почти в три раза выросло количество детей, охваченных инклюзивным обучением на Николаевщине, по сравнению с 2018 годом

Охват инклюзивным обучением детей с особыми образовательными потребностями в 2019 году по сравнению с 2018 годом возрос почти в три раза. Так, в 2019 году - это 523 ребенка, в 2018 - 182.

Кроме того, с начала 2019 года в ИРЦ Николаевской области комплексную оценку развития по специальным комплектами методик МОН прошло 632 ребенка.

Для приобретения специальных средств коррекции, коррекционного оборудования в 2018-2019 годах из областного бюджета выделено 9,4 млн. грн.

С целью обеспечения качественного психолого-педагогического сопровождения детей с особыми образовательными потребностями за два последних года в области создано 23 инклюзивно-ресурсных центра.

В каждом заведении работают в среднем от 5 ведущих специалистов по коррекции состояния ребенка: практические психологи, учителя-логопеды, дефектологи, реабилитологи. Каждый из родителей, имеющего ребенка с особыми образовательными потребностями в возрасте от 2 до 18 лет, может обратиться за квалифицированной помощью по месту жительства.